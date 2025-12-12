Stefano Messina verso un nuovo mandato alla presidenza di Assarmatori

La commissione di designazione formata da Franco Del Giudice
(Delcomar) in qualità di presidente e da Stefano Beduschi
(Italia Marittima) e Franco Ronzi (Marinvest), che lo scorso giugno
era stata incaricata dall'assemblea di Assarmatori di individuare i
candidati per la carica di presidente dell'associazione armatoriale,
ha espresso all'unanimità l'orientamento di chiedere
all'attuale presidente, Stefano Messina, di restare in carica per un
altro mandato alla luce del percorso di crescita e posizionamento
registrato dalla fondazione nel 2018 ad oggi.
Il rinnovo della carica di presidente è previsto per il
prossimo mese unitamente a quello dei vice presidenti e dei membri
del consiglio direttivo per il quadriennio 2026-2030.