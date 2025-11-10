Oggi Washington e Pechino hanno sospeso le reciproche misure contro le navi

A seguito degli accordi raggiunti nei giorni scorsi durante le
riunioni svolte a Kuala Lumpur e dell'incontro a Busan tra i
presidenti Donald Trump e Xi Jinping, oggi Pechino ha sospeso per un
anno, con effetto dalle 13.01 ora locale, le tasse reciproche contro
le navi statunitensi che fanno scalo nei porti cinesi
(
del 18
aprile
, 10
e 30
ottobre 2025). Con avviso odierno del Ministero dei Trasporti di
Pechino si specifica che tali misure sono sospese parallelamente
alla sospensione delle analoghe misure da parte degli USA ai sensi
della Sezione 301 contro i settori marittimo, logistico e
cantieristico cinesi.
Misure che ieri l'Office of the U.S. Trade Representative (USTR)
ha comunicato sarebbero state sospese per un anno a partire da oggi
alle 12.01 ora di Washington.