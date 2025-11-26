Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
PORTI
Il porto di Rotterdam progetta un terminal per il settore dell'eolico offshore
Avviata una consultazione pubblica
Rotterdam
26 novembre 2025
L'Autorità Portuale di Rotterdam ha avviato oggi una
consultazione pubblica su un progetto elaborato dall'ente per
realizzare un terminal di 45 ettari nella parte nord-occidentale
dell'area portuale Maasvlakte dedicato alle attività per il
settore dell'eolico offshore, area sulla quale effettuare lo
stoccaggio, il trasporto, l'assemblaggio e la consegna di componenti
sia per le turbine eoliche che per le loro fondazioni. Il progetto
prevede che il terminal possa diventare operativo a metà
2029.
La banchina del terminal, di 835 metri lineari, è stata
concepita anche per l'approdo di piattaforme autosollevanti nonché
di navi ro-ro. Oltre alla costruzione di parchi eolici offshore, il
terminal sarà attrezzato anche per il riciclaggio di queste
strutture.
