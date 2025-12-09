Edison sigla con Knutsen un contratto per il noleggio di una nuova nave GNL

Il gruppo energetico italiano Edison ha nuovamente siglato con
l'armatore norvegese Knutsen OAS Shipping un contratto per il
noleggio a lungo termine di una nave. Si tratta di un'unità
per il trasporto di gas naturale liquefatto della capacità di
174.000 metri cubi che sarà costruita da Hanwha Ocean nel
cantiere navale di Geoje (Okpo), in Corea del Sud, e supporterà
le attività shipping di Edison a partire dal 2028. La nuova
nave si aggiungerà alla flotta in dotazione a Edison per la
gestione e approvvigionamento dei carichi di GNL dei contratti
long-term su base FOB (Free on Board), una componente che nei
prossimi anni, in accordo alla strategia di transizione del gruppo,
è in crescita. Edison, infatti, dopo aver aperto per prima un
canale di approvvigionamento stabile dagli Stati Uniti in virtù
di un accordo del 2017, quest'anno ha annunciato la conclusione di
un secondo contratto per l'acquisto di circa 0,7 milioni di
tonnellate annue di GNL, equivalenti a circa un miliardo di metri
cubi, a partire dal 2028 e per un periodo fino a 15 anni da Shell
International Trading Middle East Limited FZE.
Oggi Edison importa in Italia oltre 14 miliardi di metri cubi di
gas naturale all'anno, con contratti di importazione dal Qatar (6,4
miliardi di metri cubi), dalla Libia (4,4 miliardi di metri cubi),
dall'Algeria (un miliardo di metri cubi), dall'Azerbaigian ( un
miliardo di metri cubi) e dagli Stati Uniti (1,4 miliardi di metri
cubi), soddisfacendo il 23% della domanda nazionale.