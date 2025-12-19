Per Carnival Corporation il 2025 è stato l'anno migliore di sempre

Nell'ultimo trimestre dell'esercizio finanziario 2025, che è
terminato lo scorso 30 novembre, il gruppo crocieristico
statunitense Carnival Corporation ha registrato ricavi pari a 6,33
miliardi di dollari, valore che è il più elevato di
sempre per questo periodo dell'anno e rappresenta un incremento del
+6,6% sul quarto trimestre dell'esercizio precedente. Il nuovo
record relativo al trimestre settembre-novembre è tale anche
relativamente ai soli ricavi derivanti dalla vendita delle crociere
e a quelli prodotti dalle vendite a bordo delle navi i cui valori si
sono attestati rispettivamente a 4,05 miliardi (+5,2%) e 2,28
miliardi di dollari (+9,3%). Anche il valore dell'utile operativo,
pari a 735 milioni di dollari (+31,0%), è risultato il più
elevato per questo periodo dell'anno. L'utile netto è
ammontato a 422 milioni, in crescita del +39,3% sul quarto trimestre
dell'esercizio 2024.
Un ulteriore picco è stato raggiunto relativamente al
numero di passeggeri imbarcatisi sulle navi del gruppo americano nel
trimestre settembre-novembre del 2025 che è stato di 3,3
milioni di unità così come nello stesso periodo dello
scorso anno.
Le performance dell'intero esercizio finanziario 2025 del gruppo
sono state le più elevate di sempre ad eccezione dell'utile
netto che, essendo risultato pari a 2,76 miliardi di dollari
(+44,1%), ha un valore inferiore a quello record di 3,15 miliardi
segnato nell'esercizio 2018 nonché a quelli registrati negli
esercizi 2019 e 2016. I ricavi hanno invece raggiunto la quota
record di 26,62 miliardi, con un aumento del +6,4% sull'esercizio
2024 che è stato prodotto dai valori record delle vendite di
crociere (17,42 miliardi, +5,8%) e delle vendite a bordo delle navi
(9,20 miliardi, +7,5%). L'utile operativo ha segnato il valore
record di 4,48 miliardi di dollari (+25,4%). Anche il numero di
passeggeri imbarcatisi nell'esercizio 2025 sulle navi del gruppo ha
raggiunto un nuovo record di 13,7 milioni di unità (+1,5%).
Commentando oggi questi risultati, l'amministratore delegato di
Carnival Corporation, Josh Weinstein, ha evidenziato che lo slancio
delle performance del 2025 si prevede proseguirà nel 2026,
«che - ha sottolineato - si preannuncia come un anno che
supererà questi risultati straordinari, con un altro anno di
crescita degli utili a due cifre e un ritorno sul capitale investito
che è previsto superiore al 13,5%, avvicinandosi al nostro
massimo degli ultimi 20 anni».
Comunicando i risultati, Carnival ha annunciato anche la
reintroduzione della distribuzione di dividendi.