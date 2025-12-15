È deceduto Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti

Ieri è morto Paolo Spada, vicepresidente di Federagenti e
dal 1976 una delle colonne portanti della principale agenzia
marittima di Trieste, la Samer. Inoltre aveva ricoperto il ruolo di
presidente della locale associazione degli agenti, raccomandatari
marittimi e mediatori marittimi. Ricordando il suo costante buon
umore e approccio positivo alla vita che neanche un male che lo
stava consumando ormai da cinque anni, e che aveva voluto tenere
segreto, era riuscito a intaccare, il presidente di Federagenti,
Paolo Pessina, ha sottolineato che per Spada è difficile
«utilizzare parole di circostanza, se non affermare che lascia
un vuoto incolmabile nell'intera comunità marittima
italiana».