ONE nomina una nuova agenzia in Albania

Ocean Network Express (Europe) Ltd. ha nominato Centralog
Albania Sh.P.K. come sua agenzia ufficiale in Albania con
l'obiettivo di far compiere alla compagnia di navigazione
containerizzata Ocean Network Express (ONE) di Singapore un passo
significativo nel rafforzamento della sua presenza nell'Adriatico e
nel supporto alla crescente domanda nella regione dei Balcani.
Centralog Albania, con sede a Durazzo, è una joint venture di
recente costituzione creata appositamente per rappresentare ONE in
Albania ed è stata istituita dalla Centralog, agente di
fiducia di ONE a Capodistria, in Slovenia, e dalla Shega Trans, uno
dei principali fornitori di servizi logistici in Albania con oltre
due decenni di esperienza nei servizi di spedizione, rappresentanza
di agenzie marittime, intermediazione doganale, magazzinaggio,
distribuzione, servizi di deposito container e trasporto interno
attraverso la propria flotta di camion.