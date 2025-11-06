ICTSI registra performance finanziarie e operative trimestrali record

Nel terzo trimestre di quest'anno i terminal portuali del gruppo
filippino International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI)
hanno movimentato un traffico dei container record e l'azienda ha
registrato anche valori dei risultati finanziari trimestrali mai
raggiunti in precedenza. Nel periodo luglio-settembre il traffico
movimentato è stato pari a 3,70 milioni di teu, con un
incremento del +12,3% sullo stesso trimestre del 2024, di cui 1,96
milioni di teu movimentati dai terminal asiatici (+11,6%), 1,09
milioni di teu dai terminal nelle Americhe (+27,0%) e 644mila teu
dai terminal nei porti di Europa, Medio Oriente ed Africa (-4,4%).
Nel terzo trimestre del 2025 i ricavi del gruppo hanno
registrato il valore record di 850,2 milioni di dollari (+18,8%), di
cui 827,7 milioni generati dalle attività portuali (+19,7%).
Valori record sono stati segnati anche dall'EBITDA e dall'EBIT,
risultati pari rispettivamente a 553,0 milioni (+22,5%) e 469,1
milioni (+25,0%), così come dall'utile netto che è
stato di 289,7 milioni di dollari (+24,5%).
Attualmente il gruppo filippino opera 33 terminal portuali in 19
nazioni, di cui dieci nelle Filippine, quattro in Brasile, due in
Papua Nuova Guinea, due in Indonesia ed un terminal in Cina,
Ecuador, Polonia, Georgia, Madagascar, Croazia, Messico, Honduras,
Iraq, Argentina, Colombia, Repubblica Democratica del Congo,
Australia, Camerun e Nigeria.