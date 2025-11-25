Crédit Agricole Italia ha finanziato la costruzione della nave Grande Tianjin della Grimaldi Euromed

Con un finanziamento da 50 milioni di euro per l'acquisto della
nuova nave Grande Tianjin
, presa in consegna ad agosto, il
gruppo armatoriale italiano Grimaldi ha attivato una partnership con
l'istituto bancario Crédit Agricole. Si tratta di un accordo
tra la Grimaldi Euromed, società del gruppo partenopeo, e la
Crédit Agricole Italia per un finanziamento, con durata di
dieci anni, destinato alla copertura parziale dell'acquisto della
nuova nave.
La Grande Tianjin, già operativa sui collegamenti
marittimi dedicati al mercato asiatico, è una delle 17 nuove
navi pure car and truck carrier della capacità di oltre 9.000
ceu ordinate dal gruppo Grimaldi tra il 2022 e il 2023, per un
investimento complessivo di oltre 1,6 miliardi di euro.