Al via oggi il processo contro Damen per presunta corruzione e violazione delle sanzioni

È in programma oggi un'udienza preliminare relativa
all'indagine che ha portato la scorsa primavera la Procura Generale
dei Paesi Bassi a perseguire le società navalmeccaniche Damen
Shipyards Gorinchem e Damen Naval Shipyards per corruzione,
falsificazione e riciclaggio in relazione alla vendita di navi
all'estero, con la prima azienda che è accusata anche di
violazione della legge sulle sanzioni imposte in risposta alla
guerra tra Russia e Ucraina.
L'indagine per corruzione nei confronti di Damen Naval Shipyards
riguarda il periodo tra il 2006 e il gennaio 2017 ed è
incentrata sul pagamento di commissioni agli agenti utilizzate per
vendere navi all'estero che sono ritenute eccessivamente elevate e
comporterebbero il rischio di coprire tangenti pagate a funzionari
delle nazioni con cui venivano intrattenuti rapporti commerciali. La
Procura contesta inoltre la predisposizione di documentazione falsa
per coprire questi pagamenti e vanificare i controlli.
Damen ha manifestato delusione per il lungo protrarsi di questa
indagine e ha annunciato che prevede una battaglia legale
altrettanto lunga nella quale avrà finalmente l'opportunità
di chiarire l'infondatezza dei sospetti della Procura. L'azienda ha
specificato che oggi si terrà anche un'udienza preliminare
per una controversia legale, quella della consegna di gru in Russia
nella prima metà del 2022, che costituisce un procedimento
completamente separato.