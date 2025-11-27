Assologistica plaude all'approvazione della nuova disciplina sull'interscambio dei pallet

Assologistica ha evidenziato che, «con l'approvazione
definitiva da parte della Camera dei deputati del disegno di legge
semplificazioni (A.C. 2655), contenente all'articolo 2 la nuova
disciplina sull'interscambio dei pallet, si chiude positivamente un
percorso legislativo strategico per l'efficienza della filiera
logistica e per la sostenibilità ambientale del Paese».
Il presidente dell'associazione, Umberto Ruggerone, ha sottolineato
che promotrice e protagonista di questa conquista è
Assologistica e che questo importante traguardo è stato
raggiunto «grazie al lavoro collettivo e alla tenacia del
nostro settore»: «è la conclusione - ha spiegato
- di un lungo percorso di confronto durato tre anni, al quale hanno
partecipato attivamente moltissimi associati e stakeholder del
“gruppo pallet”. Un ringraziamento speciale - ha
specificato - va a Giovanni De Ponti e Renzo Sartori, che hanno
trasformato questo tema in una vera e propria bandiera di
Assologistica».
Rilevando che la nuova normativa introduce per la prima volta in
Italia un quadro regolatorio chiaro ed efficace sull'interscambio
dei pallet EPAL, elemento chiave nella logistica dei beni,
l'associazione ha ricordato che sino ad oggi la mancanza di norme
certe permetteva ad alcuni attori della distribuzione di trattenere
i pallet unilateralmente, anche se ritenuti difettosi, causando
danni economici stimati in circa 700 milioni di euro l'anno e
alimentando un mercato parallelo poco trasparente e dannoso per
l'ambiente. Assologistica ha spiegato che le nuove regole
garantiscono ai legittimi proprietari il diritto alla restituzione
del pallet conforme o, in alternativa, al suo controvalore
economico, attraverso un sistema di interscambio basato su buoni
rappresentativi.
«L'impatto della legge - ha evidenziato ancora
l'associazione - sarà significativo: si stima una riduzione
del fabbisogno di reintegro annuale di pallet di circa il 30%, con
un risparmio potenziale di almeno 70 milioni di euro. Inoltre, la
disciplina rafforza i “sistemi pallet”, promuove
comportamenti virtuosi nella filiera e contribuisce al miglioramento
delle relazioni commerciali tra produttori, distributori e operatori
logistici». Inoltre, «dal punto di vista ambientale, la
norma incentiva la transizione ecologica valorizzando il riutilizzo
e il corretto riciclo dei pallet, contribuendo all'economia
circolare. La gestione efficiente degli imballaggi in legno si
tradurrà in minore consumo di materie prime e in maggiore
sicurezza nei luoghi di lavoro».
Assologistica ha precisato che, contestualmente all'approvazione
legislativa, si è concluso anche il lavoro di stesura delle
linee guida operative, realizzate congiuntamente dalle associazioni
della filiera, che costituiranno il riferimento applicativo per
imprese e operatori, con l'obiettivo di rendere da subito pienamente
applicabili le nuove disposizioni.