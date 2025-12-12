Sequestrati 138 chili di cocaina nel porto di Civitavecchia

Nel porto di Civitavecchia i finanzieri del Comando Provinciale
di Roma, la Polizia di Frontiera Marittima e l'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli hanno sequestrato circa 138 chilogrammi di cocaina
rinvenuti all'interno di un autoarticolato sbarcato da una nave
proveniente dalla Spagna. L'ispezione, eseguita con il supporto
dell'unità cinofila antidroga appartenente al locale gruppo
della Guardia di Finanza, ha consentito di individuare 120 panetti
di stupefacente di elevata purezza occultati all'interno di sacchi
industriali contenenti materiale plastico.
Il conducente del veicolo è stato arrestato in flagranza
di reato per traffico di sostanze stupefacenti aggravato
dall'ingente quantitativo.