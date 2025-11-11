Nel terzo trimestre i porti del Montenegro hanno movimentato 675mila tonnellate di merci (+4,1%)

Nel terzo trimestre di quest'anno i porti del Montenegro hanno
movimentato 675mila tonnellate di merci, con un incremento del +4,1%
sullo stesso periodo del 2024, di cui 306mila tonnellate in
esportazione (-16,7%) e 369mila in importazione (+31,4%). Il solo
traffico complessivo con l'Italia ha registrato un deciso incremento
del +80,0% salendo a 178mila tonnellate, di cui 85mila tonnellate
esportate verso l'Italia (+112,3%) e 92mila importate (+57,7%).
Nel settore dei passeggeri il traffico negli scali portuali
montenegrini è stato di 310mila unità (-7,5%), di cui
293mila in transito (-2,1%). Il traffico dei passeggeri con l'Italia
è stato di 84mila persone (-21,3%), di cui 78mila in transito
(-11,7%).
Nei primi nove mesi del 2025 il traffico delle merci nei porti
montenegrini è ammontato a 1,90 milioni di tonnellate, con
una crescita del +1,6% sul corrispondente periodo dello scorso anno,
di cui 413mila tonnellate da e per l'Italia (+67,8%). Il traffico
complessivo dei passeggeri è stato di 542mila persone
(-1,5%), di cui 147mila con l'Italia (-5,9%).