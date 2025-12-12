Paolo Guidi è stato eletto nuovo presidente di Assologistica

Oggi a Milano l'assemblea generale di Assologistica ha eletto
Paolo Guidi nuovo presidente dell'associazione nazionale delle
imprese della logistica, che subentra a Umberto Ruggerone alla guida
dell'organizzazione negli ultimi due mandati. Guidi, attuale
amministratore delegato di CMA CGM Italy, è un manager con
oltre vent'anni di esperienza nella supply chain e nella logistica
maturata in aziende leader del settore e in contesti nazionali e
internazionali. Prima dell'attuale incarico è stato direttore
commerciale Italia in CEVA Logistics e precedentemente aveva
ricoperto ruoli di responsabilità in realtà come
L'Oréal, TNT, Kuehne+Nagel e United Technologies Corporation.
Nel corso dell'assemblea sono stati eletti anche i nuovi
vicepresidenti di Assologistica, cariche che sono state assegnate a
Sabrina De Filippis, amministratore delegato e direttore generale di
FS Logistix, Riccardo Fuochi, amministratore delegato di Logwin Srl,
Agostino Gallozzi, presidente e amministratore delegato del Gallozzi
Group, Paolo Pandolfo, vice direttore generale di Interporto Padova,
Umberto Ruggerone, direttore generale di Malpensa Intermodale e
Malpensa Distripark, e Renzo Sartori, presidente di Number1
Logistics Group.