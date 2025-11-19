Joint venture di HMM con BGN per il trasporto di gas di petrolio liquefatto

La compagnia di navigazione sudcoreana HMM ha siglato un accordo
con la B International Shipping and Logistics del gruppo BGN di
Dubai per costituire la joint venture paritetica HMMB INT Shipping
Pte. Ltd. con sede a Singapore che si occuperà del trasporto
di gas di petrolio liquefatto. Il progetto prevede che la nuova
società operi due very large gas carrier della capacità
unitaria di 88.000 metri cubi nell'ambito di un contratto di
noleggio della durata di dieci anni con opzione per estenderlo di
ulteriori cinque anni. Entrambe le VLGC sono in costruzione presso
la sudcoreana HD Hyundai Heavy Industries che le consegnerà
nella prima metà del 2027.
Il gruppo energetico BGN movimenta annualmente circa 14 milioni
di tonnellate di gas di petrolio liquefatto e opera una flotta di
oltre 40 navi per il trasporto di questo prodotto. Per HMM l'accordo
con il gruppo di Dubai si inquadra nel programma per il ritorno nel
mercato delle navi LPG nel quale operava con cinque unità
navali e dal quale era uscito nel 2016 per rientrarvi a gennaio di
quest'anno con l'acquisto della nave Guadalupe Explorer della
capacità di 40.000 metri cubi e con l'obiettivo di ampliare
la flotta per il trasporto di gas di petrolio liquefatto e di
ammoniaca a 20 navi entro il 2030.