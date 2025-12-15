Arrivate al terminal PSA Genova Pra' sei nuove gru di piazzale 100% elettriche

Ieri al container terminal PSA Genova Pra' del porto di Genova
sono arrivate sei nuove gru di piazzale 100% elettriche e nel giorno
di Natale è prevista la consegna nel porto di Venezia di
ulteriori tre gru E RTG 100% elettriche destinate al terminal PSA
Venice-Vecon di PSA Italy. I nuovi mezzi fanno parte del piano
pluriennale di rinnovamento tecnologico dell'equipment che l'azienda
ha avviato a partire dal 2018 con l'obiettivo di rendere ancora più
sostenibili, efficienti e competitive le operazioni nei tre terminal
di PSA Genova Pra', PSA Venice-Vecon e PSA SECH.
PSA Genova Pra' ha già rinnovato il proprio equipment e
oggi conta 21 E-RTG elettriche e 10 gru RTG diesel. L'introduzione
del lotto sbarcato ieri al terminal di Pra' consente di proseguire
il processo di sostituzione delle ultime RTG endotermiche ancora
presenti a piazzale, con l'obiettivo di rendere la flotta quasi
integralmente elettrica. Un secondo gruppo di sei unità con
arrivo previsto per il prossimo aprile, di cui fanno parte due RTG
ibride, consentirà un totale aggiornamento tecnologico,
portando la flotta complessiva da 31 a 33 unità.
Le gru, costruite dalla cinese ZPMC, sono state trasportate a
bordo della nave Zhen Hua 35 che è partita dal porto
di Shanghai lo scorso 10 ottobre per un viaggio di oltre due mesi,
con scalo intermedio in Marocco. Le operazioni di sbarco al PSA
Genova Pra' si concluderanno il 17 dicembre. Successivamente la Zhen
Hua 35 ripartirà alla volta di Venezia per consegnare le
ulteriori tre unità destinate al terminal PSA Venice-Vecon,
con arrivo previsto il 25 dicembre.