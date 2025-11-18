Nei primi nove mesi del 2025 il valore della produzione di Circle è aumentato del +80%

L'italiana Circle Spa, società specializzata nella
digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale,
ha reso noto di aver concluso i primi nove mesi del 2025 con un
valore della produzione consolidato di 18,2 milioni di euro, in
crescita del +80,0% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
In particolare, l'azienda ha comunicato che il giro d'affari
generato dai prodotti software proprietari, proposti anche in
modalità SaaS (Software as a Service) su piattaforma cloud, è
stato pari a 6,2 milioni di euro (+129,1%), mentre quello prodotto
dai servizi federativi Milos® è stato pari a quasi due
milioni (+132,8%).
Inoltre, Circle ha specificato che il backlog pluriennale del
gruppo al 30 settembre scorso si era attestato a 33,4 milioni di
euro rispetto a 31 milioni al 30 giugno 2025 e a 20,1 milioni al 30
settembre 2024.