Battesimo e consegna di una nuova PCTC del gruppo Grimaldi

Venerdì a Shanghai si è tenuta la cerimonia di
battesimo e consegna della Grande Istanbul
, quarta delle
sette navi pure car and truck carrier ammonia-ready commissionate
dal gruppo armatoriale italiano Grimaldi ai cantieri Shanghai
Waigaoqiao Shipbuilding Co. (SWS) e China Shipbuilding Trading Co.
(CSTC), entrambi parte di China State Shipbuilding Corporation
(CSSC).
Con i suoi 200 metri di lunghezza, 38 metri di larghezza e una
stazza lorda di circa 77.500 tonnellate, la Grande Istanbul è
stata progettata per il trasporto di veicoli - auto, SUV, furgoni,
sia elettrici che alimentati da combustibili tradizionali - oltre ad
altri tipi di carico rotabile. La nave offre una capacità di
carico pari a 9.241 ceu e dispone di quattro ponti adibiti anche al
trasporto di merci rotabili di grandi dimensioni, inclusi carichi
pesanti fino a 250 tonnellate e con un'altezza massima di 6,5 metri.
A breve la nuova nave partirà per il suo viaggio
inaugurale sul servizio regolare Asia orientale - Golfo Persico del
gruppo napoletano Grimaldi. Nei prossimi giorni, dai porti cinesi di
Taicang e Ningbo partiranno in totale oltre 2.000 auto, circa 1.000
van e 4.800 metri lineari di altro carico rotabile, tra cui gru,
trailer, camion, escavatori e carico breakbulk, con destinazione
Jebel Ali, negli Emirati Arabi Uniti.