Carole Montarsolo è stata nominata direttore generale di
GNV Marocco, rappresentanza nel Paese nordafricano della compagnia
di navigazione genovese GNV del gruppo MSC. Montarsolo è
entrata a far parte del team commerciale di GNV nel dicembre 2014 e,
in oltre dieci anni di attività nel settore dello shipping,
ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nelle aree
Sales & Marketing, Business Development e gestione del P&L.
In particolare, ha costruito una solida esperienza nel mercato
marocchino, frutto di oltre dieci anni di relazioni e presenza
diretta sul territorio, e ha seguito da vicino l'evoluzione delle
attività commerciali di GNV in Marocco.
Le attività di GNV in Marocco si sviluppano in stretta
collaborazione con Mohammed Kabbaj, locale partner storico della
compagnia genovese.