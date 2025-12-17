Fusione per incorporazione di Degrosolutions in CLS

Dal prossimo primo gennaio, a seguito della fusione per
incorporazione in CLS Logistica Sistemi Spa con effetto dal prossimo
31 dicembre, il brand Degrosolutions opererà sotto l'unico
marchio CLS. Due anni fa CLS, che è la società del
gruppo Tesya specializzata in soluzioni per la movimentazione di
materiali e la logistica, aveva siglato un accordo vincolante per
acquisire la totalità delle quote della società
Degrosolutions a cui Degrocar aveva conferito gli asset relativi ai
carrelli tradizionali a marchio Mitsubishi.
«Questo passo - ha commentato l'amministratore delegato di
CLS Spa, Flavio Castelli - mira a rafforzare il nostro ruolo di
partner di riferimento per soluzioni intralogistiche ad alto valore
aggiunto. Inoltre, il service, al centro della nostra offerta, ci
consente di valorizzare al meglio la gamma Mitsubishi, dalle
soluzioni da magazzino ai carrelli controbilanciati. Con questa
operazione strategica puntiamo a rafforzare il nostro percorso di
crescita nel mercato italiano dei carrelli elevatori, mettendo a
disposizione dei clienti risorse, strumenti e competenze capaci di
innalzare gli standard di produttività, sicurezza e
sostenibilità».