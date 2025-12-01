Domani a Roma si terrà l'assemblea generale dell'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile

Domani a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica a Roma,
l'Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile
(ALIS) terrà la propria assemblea generale che vedrà
riuniti autorevoli rappresentanti del mondo delle imprese,
dell'industria e delle istituzioni per confrontarsi sul futuro della
logistica, della mobilità sostenibile e dei trasporti in
Italia, con particolare attenzione alla transizione energetica, alla
digitalizzazione, alle tematiche occupazionali e alla competitività
del sistema produttivo nazionale.
Nel ricco programma di interviste, interventi istituzionali e
sessioni tematiche, con inizio alle ore 9.00 e termine alle 13.30 e
con le moderazioni di Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo
Giletti, interverranno anche i ministri Antonio Tajani (Affari
Esteri e Cooperazione Internazionale), Matteo Salvini
(Infrastrutture e Trasporti), Francesco Lollobrigida (Agricoltura,
Sovranità Alimentare e Foreste) e Giuseppe Valditara
(Istruzione e Merito).
«La nostra assemblea generale - ha anticipato il
presidente di ALIS, Guido Grimaldi - si pone l'obiettivo di
rafforzare ulteriormente il dialogo tra istituzioni, imprese e
stakeholder, promuovendo un modello integrato, sostenibile e
competitivo che valorizzi il Made in Italy, l'innovazione, le
infrastrutture e la coesione sociale. Vogliamo dare concretezza alle
sfide di oggi e costruire insieme le strategie per il futuro del
nostro sistema industriale e logistico. Siamo pertanto molto lieti
che l'assemblea generale abbiamo ottenuto il patrocinio del
Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale,
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero
dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste:
un segnale di attenzione nei confronti del lavoro che portiamo
avanti e dei temi che poniamo in evidenza».