Pasquale Legora de Feo è stato confermato alla presidenza di Uniport

Pasquale Legora de Feo è stato confermato alla presidenza
dell'Unione Nazionale Imprese Portuali (Uniport) per i prossimi due
anni. A deciderlo, all'unanimità, è stata l'assemblea
privata delle aziende associate, che operano nei maggiori scali
italiani con oltre 4.000 dipendenti e un fatturato aggregato di
circa un miliardo di euro. Legora de Feo, presidente e
amministratore delegato del terminal CO.NA.TE.CO e Soteco di Napoli,
sarà supportato nel suo operato dal presidente vicario
Fabrizio Zerbini e dai vice presidenti Ignazio Messina, Vito
Totorizzo, Edoardo Monzani e Alberto Casali.
Al termine dell'assemblea privata sono stati inaugurati i nuovi
uffici di Uniport situati nel pieno centro di Roma, in via Quattro
Fontane, a pochi passi da piazza Barberini.
In occasione dell'assemblea privata, Legora ha annunciato la
costituzione di una Commissione tecnica “Crociere e
passeggeri”, segmento di traffico di crescente rilievo.