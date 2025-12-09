Lo scorso ottobre il traffico marittimo nel canale di Suez è diminuito del -0,7%

Lo scorso ottobre il traffico marittimo nel canale di Suez ha
segnato una lieve flessione del -0,7% essendosi verificati i
transiti di 1.128 navi rispetto a 1.136 ad ottobre 2024 quando gli
attacchi dei ribelli Houthi alle navi nella regione del Mar Rosso
erano già iniziati da quasi un anno riducendo drasticamente
il traffico navale attraverso la via d'acqua egiziana. Ad ottobre
2025 i transiti di navi cisterna sono aumentati del +9,6% essendo
passate nel canale 446 unità di questo tipo. In calo, invece,
i transiti di navi di altra tipologia che hanno totalizzato 682
unità (-6,5%). Il dato complessivo delle tonnellate nette
SCNT delle navi transitate ha registrato una crescita del +15,8%
essendo stato pari a 47,1 milioni di tonnellate. Lo scorso ottobre i
diritti di transito pagati dalle navi sono ammontati a 17,7 miliardi
di sterline egiziane (372 milioni di dollari) (+13,5%).
Nei primi dieci mesi del 2025 nel canale egiziano sono passate
complessivamente 10.460 navi, con una diminuzione del -6,7% sul
corrispondente periodo dello scorso anno, di cui 4.107 navi cisterna
(-2,0%) e 6.353 unità di altro tipo (-9,5%). Il tonnellaggio
netto SCNT delle navi transitate è stato pari a 423,3 milioni
di tonnellate (-5,4%) e i diritti di transito pagati dalle navi si
sono attestati a 150,3 miliardi di sterline egiziane (+11,1%).