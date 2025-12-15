La proprietà del gruppo Fagioli passerà alla CEVA Logistics

L'azienda logistica CEVA Logistics del gruppo armatoriale
francese CMA CMG ha firmato un accordo per l'acquisto del 100% della
società italiana di project logistics Fagioli che è
controllata dal fondo di private equity QuattroR e partecipata dalla
famiglia del suo storico presidente, Alessandro Fagioli. Con un
fatturato 2024 pari a 216 milioni di euro, Fagioli è
specializzata nella progettazione, ingegnerizzazione ed esecuzione
di attività specializzate di trasporto eccezionale,
sollevamento e movimentazione pesante richieste nelle operazioni di
project logistics più complesse.
Commentando l'operazione, CEVA ha evidenziato che l'integrazione
del know-how del gruppo Fagioli consentiranno a CEVA di offrire
soluzioni end-to-end, dalla fase di progettazione alla spedizione e
al trasporto, fino alle complesse operazioni di consegna e
installazione. Inoltre, le operazioni globali di Fagioli
rafforzeranno il business di CEVA soprattutto in Europa,
Asia-Pacifico e Nord America, grazie ai rapporti diretti con EPC
(engineering, procurement and construction) e clienti industriali.
Il gruppo Fagioli dispone anche di migliaia di asset di proprietà
o in leasing utilizzati per le soluzioni ingegneristiche proposte ai
clienti. Tra questi figurano: crawler e gantry cranes, sistemi a
torre, strand jacks, SPMT (self-propelled modular transporters),
SPT, chiatte e sistemi di zavorramento.
CEVA ha sottolineato, inoltre, che, dopo la recente acquisizione
di Borusan Lojistik in Turchia, la firma dell'accordo per l'acquisto
del gruppo Fagioli conferma l'attuale strategia M&A di CEVA
Logistics volta a potenziare la presenza in aree geografiche
strategiche e in settori logistici ad alto valore aggiunto. A
partire dall'acquisizione di CEVA da parte del gruppo CMA CGM nel
2019, il pilastro logistico del gruppo ha integrato numerosi player
di primo piano, tra cui la divisione CLS di Ingram Micro, GEFCO e
Bolloré Logistics, sviluppando al contempo competenze locali
e settoriali attraverso acquisizioni mirate e joint venture
strategiche.