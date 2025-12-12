Costituito l'Organismo di partenariato della risorsa mare dell'AdSP del Mar Ligure Orientale

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ligure Orientale, Bruno Pisano, ha approvato oggi, con proprio
decreto, la costituzione dell'Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare. Ne fanno parte, oltre allo stesso Pisano che lo
presiede, e ai comandanti dei porti della Spezia e Marina di
Carrara, Alessio Morelli e Angelo Benedetto Gonnella, anche
rappresentanti che fanno parte delle categorie di armatori,
industriali, operatori di cui all'art. 16/18, spedizionieri,
operatori logistici intermodali, operatori ferroviari, agenti e
raccomandatari marittimi, autotrasportatori, lavoratori delle
imprese, rappresentanti degli operatori del turismo o del commercio
operanti nell'ambito portuale e designati dalle rispettive
organizzazioni nazionali di categoria, dal Comitato centrale
dell'Albo degli autotrasportatori e dalle organizzazioni sindacali.
Sono stati indicati a fare parte dell'Organismo di partenariato,
che è un organo di consultazione non soggetto a compensi
retributivi, per La Spezia: Gian Luca Agostinelli (Confitarma);
Luigi Merlo (Assarmatori); Leonardo Romeo (Assologistica); Giovanni
Strina (Assiterminal); Salvatore Avena (Fedespedi e Associazione
Spedizionieri Porto SP); Sergio Landolfi (Anasped); Stefano Morelli
(Assologistica e Assiterminal); Livio Ravera (Agens); Andrea Fontana
(Federagenti); Antonio Carro (rappresentante lavoratori imprese
portuali CISL); Stefano Bettalli (rappresentante lavoratori imprese
portuali CGIL); Marco Furletti (rappresentante lavoratori imprese
portuali UIL Trasporti); Daniele Ciulli (Assiterminal); Sergio
Camaiora (Confcommercio). Per Marina di Carrara: Antonio
Musso (Confitarma); Corrado Neri (Assarmatori); Carlo Freni
(Assiterminal); Egidio Giannoni, (Fedespedi); Andrea Ghirlanda
(Federagenti); Michele Giromini, (Assiterminal); Luca Mannini
(rappresentante lavoratori imprese portuali CISL); Enrico Manfredi
(rappresentante lavoratori imprese portuali CGIL); Roberto Pennella
(rappresentante lavoratori imprese portuali UIL Trasporti); Daniele
Ciulli (Assiterminal e Confcommercio).