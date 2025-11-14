Fincantieri, accordo con KAYO per la costruzione e manutenzione di navi militari in Albania

In occasione del vertice intergovernativo tra Italia e Albania
tenutosi ieri a Roma, Fincantieri e KAYO, società albanese
specializzata nello sviluppo di infrastrutture industriali
strategiche, hanno firmato un memorandum of understanding per
avviare una joint venture dedicata alla costruzione e manutenzione
di navi militari in Albania. L'accordo prevede che la nuova società
operi come prime contractor per i contratti di costruzione e
manutenzione navale per il mercato albanese. Per i progetti
destinati all'estero, la joint venture potrà realizzare unità
fino a 80 metri di lunghezza e 800 tonnellate di stazza. In questo
caso, Fincantieri assumerà il ruolo di prime contractor,
affidando alla joint venture la costruzione delle navi.
In base alla partnership, KAYO metterà a disposizione il
cantiere navale di Pashaliman a Valona e investirà nel suo
ammodernamento infrastrutturale, mentre Fincantieri supporterà
la modernizzazione del processo produttivo, offrendo competenze
operative, formazione e know-how ingegneristico. Fornirà
inoltre pacchetti di materiali, consolidando così il proprio
ruolo di partner tecnologico di riferimento.