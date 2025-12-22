Quotidiano indipendente di economia e politica dei trasporti
Africa Global Logistics progetterà e realizzerà tre banchine nel nuovo porto tanzaniano di Bagamoyo
La società del gruppo MSC ha siglato un accordo con la Tanzania Ports Authority
Dar es Salaam
22 dicembre 2025
La Tanzania Ports Authority ha siglato un memorandum of
understanding con la Africa Global Logistics (AGL) Tanzania Ltd.,
filiale della Africa Global Logistics del gruppo Mediterranean
Shipping Company, per la costruzione di tre nuove banchine sulle 28
previste per lo sviluppo del nuovo grande porto di Bagamoyo
(Mbegani) che si prevede sarà realizzato in tre fasi, di cui
la prima con inizio il prossimo anno. L'investimento previsto per
l'intero progetto ammonta a 2,1 miliardi di dollari. Secondo le
attese, le tre nuove banchine saranno progettate e costruite
nell'arco di tre anni.
