Il gruppo Maersk cambia diverse posizioni di vertice dell'azienda

La società armatrice danese A.P. Møller-Mærsk
ha annunciato oggi variazioni di diverse posizioni di vertice
dell'azienda con nuovi incarichi che entreranno in vigore il
prossimo primo gennaio. L'elvetico Robert Erni è stato
nominato nuovo direttore finanziario del gruppo e subentrerà
a Patrick Jany, che ha ricoperto il ruolo in azienda negli ultimi
sei anni. Erni, che entrerà a far parte anche del consiglio
di amministrazione, ha oltre 30 anni di esperienza in incarichi nel
settore finanziario in ambito logistico avendo trascorso 20 anni in
Kuehne+Nagel lavorando a Hong Kong, in India, Argentina, Stati Uniti
e Svizzera per poi ricoprire il ruolo di group Cfo di Panalpina,
fino all'acquisizione dell'azienda da parte di DSV, e poi quello di
group Cfo di Dachser.
Inoltre il gruppo danese ha annunciato cambiamenti anche ai suoi
direttivi regionali con la nomina di Ditlev Blicher a presidente
regionale per il Nord America, di Scott Andrew Elliott a presidente
regionale ad interim per l'Asia-Pacifico, di Charles Van Der Steene
a direttore generale regionale per India, Medio Oriente e Africa e
di Guillaume Sauzedde a direttore generale regionale per l'Europa.
Antonio Dominguez continuerà a ricoprire il ruolo di
direttore generale regionale per l'America Latina.