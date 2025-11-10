Regional Container Lines ordina due nuove portacontainer da 14.000 teu alla KSOE

La compagnia di navigazione thailandese Regional Container Lines
(RCL) ha ordinato alla sudcoreana HD Korea Shipbuilding &
Offshore Engineering Co. (KSOE) la costruzione di due portacontainer
da 14.000 teu. KSOE ha reso noto che il valore complessivo della
commessa ammonta a 435,3 miliardi di won (299 milioni di dollari) e
che le nuove navi saranno consegnate entro l'ottobre 2028.
Intanto, dopo cinque periodi trimestrali di incremento del
volume d'affari, nel terzo trimestre del 2025 il fatturato della RCL
ha registrato una flessione del -14,3% essendo stato pari a 9,51
miliardi di baht (293 milioni di dollari) rispetto a 11,10 miliardi
di baht nel corrispondente periodo dello scorso anno. Il valore
dell'utile operativo si è attestato a 2,53 miliardi (-40,3%)
e dell'utile dopo le imposte a 2,30 miliardi di baht (-43,6%).
RCL ha reso noto che il valore medio dei noli del terzo
trimestre del 2025 è risultato pari a 440 baht/teu, in
crescita rispetto a 406 baht/teu nel trimestre precedente. Nel terzo
trimestre del 2024 il valore medio era risultato pari a 516
baht/teu.
Nei primi nove mesi di quest'anno il fatturato della compagnia è
stato di 28,35 miliardi di baht (+10,3% sullo stesso periodo del
2024), l'utile operativo di 6,91 miliardi (+11,6%) e l'utile netto
di 6,36 miliardi (+8,8%).