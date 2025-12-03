Ok di Bruxelles alla joint venture africana tra i gruppi MSC e NYK

La Commissione Europea ha approvato la joint venture 50:50 tra
la AGL Kenya, società integralmente controllata dalla Africa
Global Logistics del gruppo armatoriale elvetico Mediterranean
Shipping Company (MSC), e la Yusen Logistics Global Management Co.,
società integralmente controllata dal gruppo armatoriale
giapponese Nippon Yusen Kaisha (NYK). La joint venture è
stata istituita per fornire servizi di spedizione marittima ed aerea
in diverse nazioni africane.
Inoltre la Commissione Europea ha autorizzato l'acquisizione
dell'intero controllo della Movianto International, società
specializzata nella logistica dei prodotti farmaceutici del gruppo
olandese Walden Group International Holding, da parte della Yusen
Logistics del gruppo NYK.