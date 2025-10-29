Yang Ming sottoscrive contratti per sei nuove portacontenitori da 8.000 teu

La compagnia di navigazione taiwanese Yang Ming ha ordinato la
costruzione di tre portacontainer dual-fuel che potranno essere
alimentate con metanolo e della capacità di 8.000 teu ai
cantieri navali giapponesi Nihon Shipyard Co. e Imabari Shipbuilding
Co. e ha firmato contratti per l'acquisizione di ulteriori tre nuove
portacontenitori dello stesso tipo che saranno cedute dalla
giapponese Shoei Kisen Kaisha. Le sei navi verranno prese in
consegna a partire dal 2028 e rimpiazzeranno gradualmente unità
navali da 5.500 teu che Yang Ming ha in servizio da oltre vent'anni.