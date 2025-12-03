Cedute per 229,9 milioni di euro le cinque navi messe in vendita da Moby

Il lotto unico composto da cinque traghetti della compagnia di
navigazione Moby poste in vendita sul portale Fallco Aste del gruppo
Avacos è stato aggiudicato ad un'acquirente che ha presentato
ieri un'offerta del valore pari al prezzo a base d'asta di 229,9
milioni di euro
(
del 6
novembre
2025). La cessione è volta ad incamerare le
risorse per rimborsare il finanziamento di 243 milioni di euro
erogato alla compagnia dalla SAS - Shipping Agencies Services del
gruppo MSC, come previsto dagli impegni assunti per archiviare
l'istruttoria avviata dall'Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
(
del 18
novembre
2024 e 24
ottobre
2025).