ESPO ha presentato il proprio nuovo rapporto ambientale annuale

In occasione del congresso “GreenPort”, tenutosi nei
giorni scorsi a La Valletta, l'associazione dei porti europei ha
presentato “ EcoPortsinSights 2025”, il proprio rapporto
ambientale annuale che è realizzato nell'ambito
dell'iniziativa EcoPorts ideata per promuovere la sostenibilità
ambientale nei porti europei. Il rapporto dell'European Sea Ports
Organisation presenta annualmente, sin dal 1993, le prime dieci
priorità ambientali dei porti, un elenco che fa luce sulle
sfide ambientali che i porti europei devono affrontare e che,
relativamente al 2025, per il quarto anno consecutivo, vede al primo
posto il cambiamento climatico quale principale preoccupazione
ambientale per i porti europei. Oltre al cambiamento climatico,
altre priorità chiave del settore includono la qualità
dell'aria e l'efficienza energetica. Dal 2019 queste tre priorità
sono risultate essere le principali preoccupazioni ambientali per i
porti.