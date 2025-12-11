Accordo Fincantieri-WSense sulle tecnologie di monitoraggio e comunicazione subacquea nelle infrastrutture marittime

Fincantieri, tramite la controllata Fincantieri Infrastructure
Opere Marittime, ha siglato un nuovo accordo con la partecipata
WSense, scale-up specializzata nello sviluppo di tecnologie basate
su protocolli di comunicazione subacquea e sistemi avanzati di
monitoraggio ambientale e strutturale, che è finalizzato
all'integrazione nei progetti di comune interesse considerati
strategici, le soluzioni tecniche e la strumentazione più
avanzate oggi disponibili nel settore. L'intesa prevede l'adozione,
nelle principali opere marittime e portuali, delle tecnologie WSense
per la raccolta, in tempo reale e in continuo, di dati affidabili su
diverse classi di parametri relativi al fondale e alla colonna
d'acqua: intensità e direzione delle correnti, qualità
e torbidità dell'acqua, biodiversità, rumore
sottomarino, fino alla stabilità di elementi strutturali. I
due partner hanno evidenziato che queste capacità abilitano
l'Internet of Underwater Things (IoUT) e la realizzazione di sistemi
avanzati di monitoraggio e early warning, fondamentali per aumentare
sicurezza, predittività e controllo nelle attività
portuali, come dragaggi, dighe foranee e opere di difesa.
La partnership si inserisce inoltre in un percorso condiviso di
promozione della sostenibilità ambientale, attraverso
strumenti progettati per monitorare l'impatto delle infrastrutture
sugli ecosistemi circostanti e per supportare, grazie all'analisi
dei parametri sensibili, decisioni progettuali sempre più
responsabili e consapevoli.