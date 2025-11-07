Lo scorso anno sono stati 13 i marittimi morti in incidenti che hanno coinvolto navi dell'UE

Eurostat ha reso noto che nel 2024 sono morti 13 marittimi in
incidenti che hanno coinvolto navi battenti bandiera di Stati
dell'UE in tutto il mondo rispetto a 11 nell'anno precedente, mentre
gli incidenti mortali avvenuti nelle acque territoriali dell'UE che
hanno coinvolto navi di bandiera extra-UE hanno determinato la morte
di nove persone rispetto a 22 nel 2023. Eurostat ha precisato che
tutte le 13 vittime di incidenti avvenuti sulle immatricolate
nell'UE nel 2024 hanno perso la vita nei mari dell'UE.
Nello specifico, nel 2024 sette persone sono morte nell'Oceano
Atlantico, pari al 53,8%, cinque persone sono morte nel Mar
Mediterraneo e una nel Mare del Nord, pari rispettivamente al 38,5%
e al 7,7%. Non si sono registrati decessi nel Mar Baltico, nel Mar
Nero, nella Manica e in altre regioni del mondo.
Lo scorso anno il maggior numero di decessi di marittimi (nove)
è avvenuto in incidenti che hanno coinvolto pescherecci
immatricolati nell'UE, pari al 69,2% del totale, mentre nel 2023 su
queste imbarcazioni si è registrato un solo decesso. Nel 2024
sono avvenuti due decessi in incidenti che hanno coinvolto navi
passeggeri, con un calo del -85,7% rispetto al 2022 quando sono
stati registrati 14 decessi, ma con un aumento rispetto al 2023
quando non sono avvenuti decessi. Nessun decesso è stato
registrato in quest'ultima categoria di navi anche nel 2020 e nel
2021. Per quanto riguarda gli incidenti che hanno coinvolto navi
cargo, nel 2024 sono morti due marittimi e - ha rilevato Eurostat -
sebbene ciò confermi la tendenza generale al ribasso
osservata dal 2021 (-85,7% tra il 2021 e il 2024) è stato
registrato un aumento temporaneo nel 2023 quando il numero di
vittime è salito da tre nel 2022 a sei. Nel 2024 non si sono
verificati decessi in incidenti che hanno coinvolto imbarcazioni per
la navigazione interna, imbarcazioni da diporto e unità
navali di servizio. Negli anni precedenti il numero di vittime è
stato basso per queste ultime tipologie di navi, con il numero più
elevato registrato nel 2021 per le navi di servizio (quattro
vittime).
L'istituto di statistica europeo ha rilevato che nel periodo
2020-2024 il numero di persone che hanno perso la vita in incidenti
marittimi che hanno coinvolto navi dell'UE in tutto il mondo ha
registrato fluttuazioni annuali. A partire dal 2020 il numero di
decessi è aumentato salendo da 16 a 29 nel 2022 e ciò
potrebbe essere spiegato dalla ripresa delle attività
marittime dopo la pandemia di Covid-19. Nel 2023, il numero di
vittime è diminuito significativamente a 11, seguito da un
leggero aumento a 13 nel 2024. In media, nel periodo 2020-2024 si
sono verificati 19 decessi all'anno.