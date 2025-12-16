Insediato il Comitato di gestione dell'AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale

Il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centro Settentrionale, Francesco Benevolo, ha firmato la
delibera di nomina dei componenti del Comitato di gestione dell'ente
che si è oggi formalmente insediato in occasione della prima
riunione e che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio.
Il Comitato di gestione risulta composto da Luca Coffari quale
componente designato dalla Regione Emilia Romagna e da Tomaso
Triossi quale componente designato dal Comune di Ravenna. Del
Comitato, che è presieduto da Francesco Benevolo, fa parte
anche Maurizio Tattoli, direttore marittimo dell'Emilia-Romagna e
comandante della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Ravenna.