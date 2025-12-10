Costa Crociere sperimenta l'uso di camion elettrici per l'approvvigionamento delle navi nei porti di Genova e Savona

Costa Crociere, assieme a LC3 Trasporti, azienda umbra leader
nel trasporto sostenibile a livello nazionale ed europeo, e Costa
Crociere, ha avviato una sperimentazione che prevede l'utilizzo nei
porti di Genova e Savona di camion elettrici per le attività
di approvvigionamento sotto nave. Il test, condotto ad ottobre, ha
visto l'impiego di veicoli pesanti elettrici con capacità
superiore a 40 tonnellate che consentono di azzerare le emissioni
per le tratte completamente elettrificabili. I risultati raggiunti
hanno portato alla decisione di continuare la collaborazione anche
nel 2026, con l'intenzione di incrementare l'utilizzo di veicoli
elettrici. L'obiettivo è integrare gradualmente le soluzioni
a zero emissioni con quelle già in uso a bio-LNG, impiegate
sulle tratte medio-lunghe in Italia e in Europa, per massimizzare la
riduzione dell'impatto ambientale nelle diverse aree operative.