Indagine UE sul controllo congiunto della spagnola Tercat da parte di TiL (gruppo MSC) e Hutchison Ports

La Commissione Europea ha avviato un'indagine approfondita per
valutare, ai sensi del regolamento UE sulle concentrazioni, la
proposta di acquisizione del controllo congiunto di Terminal
Catalunya (Tercat) da parte della società terminalista
Terminal Investment Limited Holding (TiL) del gruppo armatoriale
Mediterranean Shipping Company (MSC), che è partecipata anche
da GIP e GIC, e della società terminalista Hutchison Ports
che attualmente possiede Tercat, azienda che gestisce il container
terminal il Barcelona Europe South Terminal (BEST) al Muelle Prat
del porto di Barcellona
(
del 2
gennaio
2024, 4
marzo
e 14
aprile
2025). L'indagine è volta ad appurare se
l'operazione possa comportare un aumento dei prezzi o una riduzione
della qualità dei servizi terminalistici per le compagnie di
navigazione concorrenti di MSC nel porto di Barcellona,
L'operazione di concentrazione, che prevede l'acquisizione da
parte di TiL del 50% del capitale di Tercat con il restante 50% che
rimarrebbe ad Hutchison Ports, è stata notificata alla
Commissione lo scorso 5 novembre. La Commissione ha tempo sino al
prossimo 30 aprile per prendere una decisione.