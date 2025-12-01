GNV rafforza il proprio servizio traghetto sulla rotta Napoli-Palermo

La compagnia di navigazione GNV ha rafforzato il proprio
servizio traghetto sulla rotta Napoli-Palermo introducendo due
partenze serali con orari differenziati per cinque giorni alla
settimana, garantite da due navi in partenza da Palermo verso Napoli
e viceversa. La capacità di trasporto di rotabili è
quindi salita da 3.300 a 4.700 metri lineari con le navi GNV
Splendid
e GNV Auriga
cui si è aggiunta Golden
Carrier
in noleggio temporaneo. Dal prossimo 19 dicembre, con
l'aggiunta ulteriore di GNV Sirio
, il numero di navi in
servizio salirà da tre a quattro raggiungendo a pieno regime
un totale di oltre 6.000 metri lineari di capacità.
«Il rafforzamento della capacità di carico e le due
partenze serali per cinque giorni la settimana - ha spiegato il
direttore commerciale di GNV, Matteo Della Valle - ci permettono di
rispondere ancora meglio a una domanda di mercato in forte crescita,
sia passeggeri sia merci. La risposta positiva delle prenotazioni
conferma l'importanza di questo collegamento per le comunità
e per le filiere produttive che uniscono Campania e Sicilia».