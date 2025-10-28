Wärstilä Corporation ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di oltre 1,6 miliardi di euro (-5,0%)

Nel terzo trimestre di quest'anno il fatturato del gruppo
finlandese Wärstilä Corporation è diminuito del
-5,0% essendo ammontato a 1,63 miliardi di euro rispetto a 1,72
miliardi nello stesso periodo del 2024. Più accentuata la
riduzione dei costi che si sono attestati a 1,40 miliardi (-7,1%).
Il margine operativo lordo è stato di 273 milioni di euro
(+18,7%), l'utile operativo di 230 milioni (+19,8%) e l'utile netto
di 182 milioni (+26,4%).
Nel solo settore delle tecnologie e soluzioni per l'industria
marittima il fatturato trimestrale ha registrato una crescita del
+17,7% essendo stato pari a 870 milioni di euro. L'apporto di questo
segmento d'attività all'utile operativo è stato di 105
milioni (+15,4%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 l'azienda ha incamerato
nuovo ordinativi per un valore totale di 1,79 miliardi di euro
(-0,7%), di cui 926 milioni relativi alla fornitura di attrezzature
(-0,3%) e 864 milioni alla fornitura di servizi (-1,1%). Nel solo
segmento Marine i nuovi ordini hanno totalizzato 970 milioni di euro
(+7,2%), di cui 433 milioni per attrezzature (+23,0%) e 537 milioni
per servizi (-2,4%). Il valore del portafoglio ordini al 30
settembre scorso era di 8,64 miliardi (+13,9%), di cui 3,66 miliardi
nel segmento Marine (+11,3%).
Nei primi nove mesi del 2025 il fatturato di gruppo è
stato di 4,91 miliardi, con un rialzo del +6,9% sul corrispondente
periodo dello scorso anno. EBITDA ed EBIT sono stati pari
rispettivamente a 731 milioni (+22,4%) e 582 milioni (+19,3%).
L'utile netto è ammontato a 443 milioni (+27,7%). Nel periodo
il valore dei nuovi ordini acquisiti è stato di 5,88 miliardi
(+5,4%).