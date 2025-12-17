Nel terzo trimestre il traffico delle merci nei porti francesi è cresciuto del +6,9%

|
Dopo quattro trimestri di diminuzione, nel periodo
luglio-settembre di quest'anno il traffico delle merci nei porti
francesi è tornato in crescita essendo state movimentate
70,72 milioni di tonnellate, con una progressione del +6,9% sullo
stesso trimestre del 2024 che è stata generata dal rialzo dei
volumi di rinfuse, con quelle liquide che hanno totalizzato 30,91
milioni di tonnellate (+8,2%) e quelle solide 12,03 milioni di
tonnellate (+23,2%). Stabile il traffico nel segmento delle merci
varie che è ammontato a 27,7 (-0,2%), di cui 12,50 milioni di
tonnellate di carichi containerizzati (-0,6%) realizzati con una
movimentazione di container pari a 1,36 milioni di teu (+0,2%) e
14,28 milioni di tonnellate di rotabili (+0,1%).
Tra i principali porti per volume di traffico, nel terzo
trimestre del 2025 il sistema portuale Haropa, costituito dai porti
di Le Havre, Rouen e Parigi, ha movimentato 21,39 milioni di
tonnellate (+7,9%), il porto di Marsiglia 18,19 milioni di
tonnellate (+8,2%), il porto di Dunkerque 11,86 milioni di
tonnellate (+9,8%) e a seguire i porti di Calais con 9,84 milioni di
tonnellate (-0,1%), Nantes Saint-Nazaire con 5,90 milioni di
tonnellate (+8,4%), La Rochelle con 2,09 milioni di tonnellate
(+8,3%) e Bordeaux con 1,45 milioni di tonnellate (-2,9%).
Nei primi nove mesi del 2025 i porti francesi hanno movimentato
complessivamente 212,12 milioni di tonnellate di merci, con una
progressione del +1,1% sullo stesso periodo dello scorso anno.
L'unico settore merceologico risultato in crescita è stato
quello delle rinfuse liquide nel quale sono state movimentate 94,73
milioni di tonnellate (+4,2%). Le rinfuse secche sono ammontate a
34,16 milioni di tonnellate (-1,4%). Nel comparto delle merci varie
il totale è stato di 83,23 milioni di tonnellate (-1,3%), di
cui 37,22 milioni di tonnellate di merci in container (-0,4%)
realizzate movimentando 4,09 milioni di teu (+3,1%) e 42,56 milioni
di tonnellate di rotabili (-2,9%).