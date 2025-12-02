GSL investe 90 milioni di dollari per comprare tre portacontainer da 8.600 teu costruite nel 2010 e 2011

Global Ship Lease ha investito complessivamente 90 milioni di
dollari per comprare tre portacontainer da 8.600 teu costruite in
Corea nel 2010 e 2011 che sono state sottoposte ad interventi per
migliorarne le prestazioni ambientali. GSL ha reso noto che le tre
navi, che prevede di prendere in consegna entro fine anno, sono
impiegate nell'ambito di contratti di noleggio con una primaria
compagnia di navigazione a tariffe inferiori a quelle di mercato. I
contratti hanno durata flessibile, con le ultime riconsegne previste
a metà del 2030. GSL ha specificato inoltre che, supponendo
che l'intera durata dei noleggi sia raggiunta, si prevede che
genereranno un fatturato complessivo di circa 88 milioni di dollari
e ha evidenziato che, ad un prezzo di demolizione delle navi di 400
dollari per tonnellata, le navi avrebbero un valore di riciclaggio
complessivo di circa 40 milioni di dollari.
Commentando l'acquisizione, il presidente esecutivo di Global
Ship Lease, George Youroukos, ha evidenziato che queste tre navi
«sono le vacche da mungere del futuro e - ha sottolineato -
siamo lieti di acquistarle ad un prezzo con connesso noleggio,
prossimo all'attuale valore di mercato di una singola nave non a
noleggio: di fatto, tre al prezzo di una».