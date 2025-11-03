Nel trimestre luglio-settembre il traffico navale nello Stretto del Bosforo è diminuito del -0,5%

Nel terzo trimestre di quest'anno nello Stretto del Bosforo sono
transitate complessivamente 10.329 navi, con una flessione del -0,5%
sullo stesso periodo del 2024, per un totale di 169,3 milioni di
tonnellate di stazza lorda (+2,7%). I transiti di navi cisterna sono
stati 2.404 (-0,1%) e quelli di navi di altra tipologia 7.925
(-0,6%). In particolare, tra le principali tipologie di navi
transitate, nel periodo luglio-settembre del 2025 lo Stretto è
stato attraversato da 3.654 navi per merci generali (-3,2%), 2.005
rinfusiere (-10,6%), 963 portacontainer (+9,6%) e 604 chimichiere
(+1,7%).
Nei primi nove mesi del 2025 i transiti complessivi sono stati
29.710, con una riduzione del -4,7% sul corrispondente periodo dello
scorso anno, di cui 7.100 navi cisterna (-2,8%) e 22.610 navi di
altro tipo (-5,2%). Tra i principali tipi di unità navali
transitate, le navi per merci generali sono state 10.886 (-6,7%), le
rinfusiere 5.484 (-18,2%), le altre tanker 4.600 (-3,5%), le
portacontenitori 2.953 (+12,2%) e le chimichiere 1.954 (-10,0%).