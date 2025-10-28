Nel periodo luglio-settembre il traffico delle merci nei porti della Tunisia è cresciuto del +5,4%

Nel terzo trimestre di quest'anno i porti tunisini hanno
movimentato 6,66 milioni di tonnellate di merci, con un incremento
del +5,4% sullo stesso periodo del 2024, di cui 4,42 milioni di
tonnellate di carichi allo sbarco (+4,0%) e 2,23 milioni di
tonnellate di carichi all'imbarco (+8,3%). Nel solo settore delle
merci containerizzate il traffico complessivo è stato di 1,14
milioni di tonnellate (+11,0%) ed è stato realizzato con una
movimentazione di contenitori pari a 135mila teu (+14,0%). I carichi
ro-ro sono ammontati a 398mila tonnellate (-6,1%) e le altre merci
varie a 739mila tonnellate (+51,6%). Nel comparto delle rinfuse
liquide sono state movimentate 2,22 milioni di tonnellate di
idrocarburi (+14,1%) e 136mila tonnellate di altri carichi (+46,4%),
mentre in quello delle rinfuse solide i cereali sono stati 794mila
tonnellate (-23,5%) e gli altri carichi 1,23 milioni di tonnellate
(-5,4%).
Nel periodo luglio-settembre del 2025 il traffico dei passeggeri
dei servizi di linea è stato di 447mila persone (+3,1%),
mentre i crocieristi sono stati 76mila (-10,5%).