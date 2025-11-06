Moby pone in vendita cinque traghetti al prezzo base di 229,9 milioni di euro

La compagnia di navigazione Moby ha posto in vendita sul portale
Fallco Aste un lotto unico costituito da cinque navi della propria
flotta al prezzo base complessivo di 229,9 milioni di euro, con
termine della presentazione delle offerte fissato per il prossimo 11
novembre alle ore 13.00 e con la gara di vendita che si svolgerà
il giorno successivo dalle ore 11.00 alle 15.00. Si tratta dei
traghetti Moby Aki
, costruito nel 2005 e della stazza lorda
di 36.284 tonnellate, Moby Wonder
, costruito nel 2001 e della
stazza lorda di 36.093 tonnellate, Athara
, costruito nel 2003
e di 35.736 tsl, Janas
, costruito nel 2002 e di 35.736 tsl, e
Moby Ale Due
, costruito nel 2001 e di 35.736 tsl.
Relativamente alla vendita delle due navi Moby Aki e Moby
Wonder sussiste l'obbligo per l'aggiudicatario di contestuale
stipula con la Moby, che diventerà locataria, di un contratto
di locazione a scafo nudo per ciascuna nave della durata di 15 anni
ad un canone giornaliero di 15.000 euro. L'aggiudicatario si dovrà
impegnare anche a non cambiare il nome alle navi e a conservare la
bandiera italiana per tutta la durata della locazione a scafo nudo.
La procedura di cessione delle cinque navi avviene a seguito del
via libera dell'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato all'accordo tra la Shipping Agencies Services (SAS) e la
GNV, entrambe del gruppo MSC, e la Moby per l'uscita della SAS dal
capitale della Moby cedendo la propria partecipazione senza corrispettivo
(
del 24
ottobre 2025). L'accordo prevede che, per estinguere il
finanziamento di 243 milioni di euro ottenuto da SAS, Moby affidi ad
un terzo l'organizzazione di una gara per vendere un pacchetto di
asset.