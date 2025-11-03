Nel terzo trimestre il traffico navale nel canale di Panama è cresciuto del +7,0%

Nel terzo trimestre di quest'anno il traffico marittimo nel
canale di Panama è stato di 3.213 navi, con un incremento del
+7,0% sul corrispondente periodo del 2024, di cui 3.015 navi di
elevato pescaggio (+6,8%) tra cui 909 navi Neopanamax (+12,4%). Il
tonnellaggio netto PC/UMS delle navi transitate è ammontato a
125,5 milioni di tonnellate (+5,2%). Le navi che hanno attraversato
il canale centroamericano trasportavano complessivamente 62,6
milioni di tonnellate, con un calo del -0,4% sul terzo trimestre
dello scorso anno. I diritti di transito pagati dalle navi
transitate hanno totalizzato 1,05 miliardi di dollari (+14,1%).
Nei primi nove mesi del 2025 il canale è stato
attraversato globalmente da 10.068 navi, con una crescita del +19,1%
sullo stesso periodo dello scorso anno, di cui 8.982 navi di elevato
pescaggio (+21,3%) incluse 2.515 unità Neopanamax (+18,6%).
Le merci a bordo delle navi transitate sono risultate pari a 183,2
milioni di tonnellate (+15,7%). I diritti di transito pagati dalle
navi nel periodo gennaio-settembre di quest'anno si sono attestati a
3,06 miliardi di dollari (+26,0%).