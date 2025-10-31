COSCO rafforza la sua flotta per il trasporto di rinfuse con ordini per 29 navi

COSCO Shipping Development Co., la società di produzione
e leasing di container e di leasing navale del gruppo armatoriale
cinese China COSCO Shipping Corporation, ha ordinato al cantiere
navale COSCO Shipping Heavy Industry (Dalian) Co., che è di
intera proprietà del gruppo cinese, la costruzione di 23
rinfusiere di 87.000 tonnellate di portata lorda per complessivi
7,34 miliardi di yuan (1,0 miliardi di dollari) al netto delle
tasse. Le portarinfuse verranno noleggiate alla compagnia di
navigazione COSCO Shipping Bulk dello stesso gruppo armatoriale
cinese per la durata di 240 mesi più 180 giorni a partire
dalla data di consegna di ciascuna nave che si prevede saranno
comprese tra il maggio 2027 e la fine del 2028.
Inoltre COSCO Shipping Development ha ordinato al cantiere
navale China State Shipbuilding Industry (Dalian) del gruppo China
State Shipbuilding Corporation (CSSC) la costruzione di sei very
large crude carrier da 307.000 tonnellate di portata lorda per
complessivi 5,09 miliardi di yuan (716 milioni di dollari) al netto
delle tasse. Le sei VLCC saranno noleggiate alla Pan Cosmos Shipping
& Enterprises Co., che fa capo alla COSCO Shipping Energy del
gruppo armatoriale cinese, per periodi della durata di 240 mesi più
180 giorni a partire dalla data di consegna di ciascuna nave che si
prevede saranno comprese tra l'aprile 2027 e il novembre 2028.