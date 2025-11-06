CEVA Logistics ha completato l'acquisizione della turca Borusan Lojistik

La società logistica CEVA Logistics del gruppo
armatoriale francese CMA CGM ha completato l'acquisizione
dell'intero capitale sociale della turca Borusan Tedarik Zinciri
Çözümleri ve Teknoloji Sirketi che opera servizi
logistici con il marchio Borusan Lojistik
(
del 28
aprile
2025). L'acquisto è avvenuto per 383 milioni di
dollari.
«L'economia turca e il suo mercato logistico nazionale -
ha commentato l'amministratore delegato di CEVA Logistics, Mathieu
Friedberg - sono dinamici. Questa crescita, combinata con la
posizione strategica del Paese lungo il corridoio India, Medio
Oriente, Europa, apre una vasta gamma di opportunità per le
nostre nuove dimensioni e respiro delle soluzioni logistiche. Grazie
a questa operazione, ora la Turchia rappresenta la terza principale
nazione della CEVA quanto a fatturato lordo».