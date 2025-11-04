Il primo treno merci inaugura la nuova linea ferroviaria austriaca Koralm

Il gruppo ferroviario austriaco ÖBB ha inaugurato oggi
l'avvio del traffico delle merci sulla nuova linea ferroviaria
Koralm, l'importante tratta tra le città di Graz e Klagenfurt
che fa parte del corridoio europeo Baltico-Adriatico. Ancor prima
dell'apertura al traffico dei passeggeri, Rail Cargo Group (RCG), la
filiale cargo del gruppo ÖBB, utilizzerà quindi la nuova
linea ferroviaria di 130 chilometri, di cui 50 in galleria, tra
Carinzia e Stiria.
Clemens Först, amministratore delegato di RCG, ha
evidenziato che «l'avvio del trasporto merci sulla Koralmbahn
segna l'inizio di un nuovo capitolo per il trasporto merci su rotaia
in Austria. Grazie alla nuova Koralmbahn - ha specificato - possiamo
offrire ai nostri clienti tempi di trasporto più brevi e
maggiore capacità per una logistica ecosostenibile».
Grazie alla nuova infrastruttura, infatti, i treni che collegano
Villach Süd con Graz non dovranno più effettuare
deviazioni via Knittelfeld, Leoben e Frohnleiten e la nuova linea
pianeggiante permetterà ai convogli di trasportare carichi
più pesanti, pari ad un peso aggiuntivo di 250-280 tonnellate
per treno.
Il traffico dei treni passeggeri sulla nuova linea sarà
inaugurato il prossimo 14 dicembre.