Due navi da crociera di classe “Musica” di MSC Crociere in ristrutturazione a Malta

La compagnia MSC Crociere ha avviato il piano di
ristrutturazione di due proprie navi da crociera nel cantiere navale
del gruppo napoletano Palumbo a Malta, dove sono iniziati i lavori
di ammodernamento di MSC Magnifica
, nave che verrà
dotata tra l'altro di 63 nuove suite. Il completamento degli
interventi sulla nave, che è in servizio dal 2010, è
previsto per il prossimo dicembre.
Anche MSC Poesia, nave gemella di MSC Magnifica,
entrerà in bacino di carenaggio presso Palumbo Malta Shipyard
il prossimo febbraio per un intervento di refitting che tra i lavori
prevede l'introduzione di 69 suite. La nave da crociera rientrerà
in flotta in tempo per il debutto in Alaska previsto per maggio
2026.